الادعاء الإسرائيلي يقرر عدم فتح تحقيق بشأن هدايا نتنياهو

قرر المدعي العام الإسرائيلي، عَميت آيسمان، اليوم الأربعاء، عدم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن إخفاء هدايا، بعضها ذات قيمة عالية، تلقاها بصفته رئيسا للحكومة خلال ولاياته السابقة.

وجاء في قرار الادعاء العام: "لم يتم العثور على هدايا تشكل بحد ذاتها اشتباها بارتكاب مخالفة جنائية، كما أن القرائن المتوفرة حاليا لا تؤدي إلى اشتباه يبرر بدء عملية تقصي حقائق أو تحقيق جنائي".

وأشار المدعي العام آيسمان إلى أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا خلال 12 سنة من ولايته كرئيس للحكومة، وتم عرضها في أماكن رسمية.

وأضاف: "ثمة اعتقاد أن الهدايا التي لم تتم إعادتها كُسرت أو فُقدت خلال تخزينها في مكتب رئيس الحكومة في القدس، على إثر أعمال الترميم التي جرت في المكتب لدى انتهاء ولايته (..) الهدايا كانت متاحة لجهات مختلفة، وتم عرضها سابقاً".

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، إن تلك الهدايا تلقاها نتنياهو من الرؤساء الأميركي والروسي والفرنسيو المستشار الألماني والبابا.

وحسب القانون الإسرائيلي تعتبر الهدايا التي يتلقاها المسؤولون وهم على رأس عملهم ملكا عاما وليست ملكا شخصيا، ويجب تسليمها للدولة التي تعمل على عرضها في أماكن عامة.