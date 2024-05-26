مقتل طيار بريطاني في تحطم طائرة تعود للحرب العالمية الثانية

قضى طيار في القوات الجوية الملكية البريطانية في تحطم طائرة من طراز سبيتفاير تابعة للأسطول التذكاري في شرق إنكلترا، السبت، وفق ما أعلن مسؤولون.

وكانت الطائرة المقاتلة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية تحلق قرب قاعدة كونينغسبي التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير عندما سقطت في أحد الحقول بعيد الساعة الأولى بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينتش).

وهرعت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث تم إعلان مصرع الطيار الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "ببالغ الحزن نؤكد وفاة طيار من سلاح الجو الملكي البريطاني في حادث مأسوي قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي اليوم"، وأضاف: "تم إبلاغ عائلة الطيار ونطلب احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب".