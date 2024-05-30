أردوغان: لن نسمح بإنشاء دويلة للأكراد ضد تركيا وسوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح لحزب العمال الكردستاني بإنشاء "دويلة إرهاب ضد سلامة الأراضي التركية والسورية"، في رده على نية جماعات يقودها أكراد تنظيم انتخابات في شمال شرق سوريا.
وخلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا، اليوم الخميس، قال أردوغان: "لن تسمح تركيا أبدا للتنظيم الانفصالي (بي كي كي) بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد ولا نخضع لأي تهديدات"، مشيراً إلى أن بلاده تتابع "عن كثب، ممارسات تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي) الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية".
وتابع: "الجناح السوري للتنظيم الإرهابي الانفصالي (واي بي جي) كثف ضغوطه وتهديداته وجهوده على شعوب المنطقة بهدف تأسيس دولة إرهابية".
وحزب العمال الكردستاني مصنف من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة على أنه "فصيل إرهابي". ويشن منذ العام 1984 تمردا ضد الدولة التركية، كما تشن أنقرة غارات ضد أهداف كردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق.