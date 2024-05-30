أردوغان: لن نسمح بإنشاء دويلة للأكراد ضد تركيا وسوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح لحزب العمال الكردستاني بإنشاء "دويلة إرهاب ضد سلامة الأراضي التركية والسورية"، في رده على نية جماعات يقودها أكراد تنظيم انتخابات في شمال شرق سوريا.

وخلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا، اليوم الخميس، قال أردوغان: "لن تسمح تركيا أبدا للتنظيم الانفصالي (بي كي كي) بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق"، بحسب وكالة "الأناضول".