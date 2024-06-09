ماذا سيغير صعود "اليمين المتطرف" في سياسات أوروبا؟

ورافق هذا التغير الديمغرافي في القاعدة الانتخابية تغيرٌ في المزاج العام للناخبين، وفي اهتماماتهم التي باتت متصلة بالجانبين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن الهاجس الأمني وعلاقته بملف الهجرة.

ويجد الناخبون في خطاب اليمين المتطرف والأحزاب القومية ما يمكن أن يقدم بعض الطمأنة في هذا الباب، مع استثمار ما يعتبره قادة هذه الأحزاب "فشلًا" لسياسات يمين الوسط ويسار الوسط في احتواء هذه المشاكل على امتداد السنوات الماضية.

وتمثل احتجاجات المزارعين، التي اجتاحت بضع عواصم أوروبية قبل أشهر، واحدة من الفرص التي اقتنصها قادة اليمين المتطرف، وبدا أنهم صعدوا منذ ذلك الحين على "جرارات المزارعين" المحتجين من باريس إلى برلين إلى بروكسل، للترويج لخطابهم بأنهم ممثلون "للناس العاديين" ضد "النخب المنعزلة عن الواقع" في الاتحاد الأوروبي، وفق قولهم.

تداعيات الأمن والبيئة

وبخصوص التداعيات الممكنة والتغيرات المرتقبة للسياسات الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة إذا مال البرلمان يمينًا، يثير صعود كتلة قوية من اليمين المتطرف إلى البرلمان الأوروبي مخاوف ذات علاقة بالسياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبدو الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب القومية أكثر ميلًا إلى المقاربة الروسية وأقلّ "إخلاصًا" للاتحاد الأوروبي ومبادئه؛ ما يثير قلقًا عميقًا، خصوصًا لدى القوى النافذة داخل البرلمان وفي مقدمتهم الفرنسيون والألمان.

وتمثل قضية البيئة وتكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر واحدة من القضايا التي تثير قلق الكتل التقليدية في البرلمان، مع رفض اليمين المتطرف التوجهات المتشددة للاتحاد الأوروبي في هذا الباب.

ويخشى أنصار البيئة من أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن تحديد كيفية مساهمة المزارعين في رؤيته لخفض 90% من الانبعاثات بحلول عام 2040، ويعتقدون أن التحول نحو اليمين في البرلمان الأوروبي قد يعني المزيد من تخفيف هذا التوجه أو تأخير تنفيذ "السياسة الخضراء".

وخلال خمس سنوات تغيَّر كثيرٌ من المعطيات والاهتمامات، وبدا اليمين المتطرف متربّصًا مقتنصًا للحظة المناسبة وللملفات التي يجذب بها أصوات الناخبين ليتحول إلى رقم صعب داخل المؤسة الأوروبية الأشد أهمية تشريعًا ومراقبة وتوجيهًا للسياسات العامة للتكتل.