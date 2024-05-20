أفغانستان.. قتلى بينهم قيادي من طالبان بانفجار في قندهار

وبحسب الصحيفة، قُتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة من أعضاء حركة طالبان، وأصيب 15 آخرون، بينهم 10 أعضاء في هذه المجموعة بالانفجار.

من جانبها، أكدت شرطة طالبان في قندهار وقوع الانفجار، وأعلنت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال قائد أمن ولاية قندهار أسد الله جمشيد، إنّ الانفجار وقع بالقرب من محطة كابول للسيارات في الولاية".

وفي بداية هذا العام، وفي أعقاب هجوم انتحاري في مدينة قندهار، قُتل أكثر من 45 شخصًا، بينهم خمسة من مسؤولي طالبان، وأصيب 65 آخرون، وأعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.