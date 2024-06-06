مجلس صيانة الدستور يرجح تمديد مهلة فحص مرشحي الرئاسة الإيرانية

رجح أمين مجلس صيانة الدستور في إيران، أحمد جنتي، أن يمدد المجلس مهلة فحص أهلية المتقدمين للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستنتهي يوم السبت المُقبل.

وقال جنتي في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب اجتماع للمجلس، اليوم الخميس، "اخترنا طريقًا مباشرًا في موضوع تأييد الأهليات وسنستمر فيه، وتنتهي بعد غد مهلة المجلس لفحص أهلية المتقدمين للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية ومن الممكن تمديدها".