هل يعطي الغرب "الضوء الأخضر" لأوكرانيا لضرب العمق الروسي؟

خيَّمت حالة من الغضب داخل أروقة السياسة في روسيا، بعد دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى رفع القيود المفروضة على أوكرانيا، من أجل "ضرب العمق الروسي" بأسلحة قُدّمت من الغرب.

الخارجية الروسية، وعلى لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، اعتبرت أن الدعوة رسالة مباشرة للراغبين في الاجتماع من أجل السلام بأوكرانيا في سويسرا قريبًا، في إشارة إلى أن الدعوة ترقى لتحرك يقوّض فرص السلام وإنهاء الصراع.

ويرى خبراء روس حاورهم "إرم نيوز"، أن دعوة ستولتنبرغ تزامنًا مع دعوات مشابهة داخل الكونغرس الأمريكي دليل على أن الغرب يدرس خطوة تصعيد خطيرة ردًا على اقتحام خاركيف من قبل القوات الروسية، فيما يرى آخرون أن تبني هذا الموقف سيجبر موسكو على الرد بشكل عنيف داخل الأراضي الأوكرانية.