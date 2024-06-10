استطلاع: 54 % من الفرنسيين يؤيدون قرار ماكرون حل البرلمان

أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية طفيفة من الفرنسيين (54 %) تؤيد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم فإن 54 % من المستجوبين قالوا إنهم يؤيدون القرار المفاجئ للرئيس الفرنسي الذي جاء بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية مساء الأحد.

وتتفاوت نسبة المؤيدين للقرار بين القوى السياسية المختلفة في البلاد، ويأتي أنصار حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) الفائز بأغلبية الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، في طليعة القوى المؤيدة لحل البرلمان بنسبة 83 %، بينما لا يذهب سوى 8 % من أنصار ماكرون في هذا الاتجاه، مقارنة بـ 39 % في أوساط الاشتراكيين و38 % لدى حزب الخضر المدافع عن البيئة، و35 % لدى الناخبين الجمهوريين.

وأشار الاستطلاع إلى أنه على الرغم من أن القرار الرئاسي مثير للانقسام، فهو أكثر شعبية من فرضية التعديل الوزاري بتغيير رئيس الوزراء (47 %) أو إجراء تعديل جزئي للفريق الحكومي (34 %).