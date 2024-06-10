عمدة باريس: دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة "غير مفهومة"

وجهت عمدة باريس آن إيدالغو، انتقادا علنيا لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالدعوة لانتخابات مبكرة مع قرب الأولمبياد، معتبرة بأنه "قرار لا يمكن فهمه".

وأعلن ماكرون، مساء الأحد، حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد الفوز التاريخي لأقصى اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وجدد الرئيس ماكرون، عقب إعلانه حل الجمعية الوطنية، ثقته "بقدرة الفرنسيين" على "القيام بالخيار الأنسب" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد 3 أسابيع.

وعبر منصة "إكس" كتب الرئيس قائلا: "أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيدا لبلادنا التي أحبها".

وبدوره، حذر وزير المالية الفرنسي من تداعيات صعود اليمين، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها اليمين في البرلمان الأوروبي وتحدث عن مخاطر الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعد حصوله على 31,5 إلى 32% من الأصوات، وجه حزب التجمع الوطني اليميني، بزعامة غوردان بارديلا، ضربة قوية لمعسكر ماكرون في الانتخابات الأوروبية، حيث حقق أفضل نتيجة له في انتخابات وطنية، وسيساهم بشكل حاسم في صعود قوة المعسكر القومي والسيادي في البرلمان الأوروبي.