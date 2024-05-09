التحرش الجنسي يطيح بقائد كتيبة إسرائيلية مدرعة

وقائع متكررة

وأكدت أن قرارًا صدر بفصل الضابط، وتقرّر تعيين قائد آخر لتلك الكتيبة، بعد أن وُجهت إليه اتهامات بالتحرش، والقيام بأفعال مشينة بحق ضابطتين برتبة ملازم، تخدمان تحت قيادته.

القرار الصادر بحق الضابط صدر عن قيادة اللواء المدرع الذي تنتمي إليه الكتيبة التي يقودها، عقب تحقيقات أجرتها وحدة التحقيقات بالشرطة العسكرية.

ونقلت القناة عن مكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش "ينظر إلى وقائع الاعتداء الجنسي على أنها في غاية الخطورة، ويتعامل بصرامة مع المتورطين كلهم، وأن النيابة العسكرية كانت أوصت بتسريح الضابط".

تأتي تلك الواقعة بعد شهر واحد من الضجة التي أحدثها قرار تعيين ضابط استخبارات مُقال لتورطه في فضيحة جنسية، على رأس طاقم تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، إذ كان أُقيل بعدما تبين قيامه بعلاقة مع مجندة تعمل تحت قيادته.

وذكر الإعلام العبري، أن ضابطًا كبيرًا بمصلحة السجون الإسرائيلية التابعة للشرطة، اتُّهم بالتحرش الجنسي بالعديد من المجندات اللاتي يعملن تحت إمرته.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية الضابط بأنه قائد كبير في أحد السجون الإسرائيلية "عقيد"، وأنه اعتاد التحرش بالمجندات باستخدام ألفاظ خادشه.

وأردفت أن مصلحة السجون قررت بدء خطوات ضد الضابط الكبير، وأرسلت تقارير تحمل شكاوى المجندات إلى وحدة التحقيقيات الخاصة بالقائمين على السجون.