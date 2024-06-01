"صواريخ" كوريا الشمالية تحدث صداما في مجلس الأمن

شهدت جلسة مجلس الأمن، مساء أمس الجمعة، صداما بين الولايات المتحدة وحلفائها كوريا الجنوبية واليابان مع الصين وروسيا على خلفية مناقشته لصواريخ كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووفق الوكالة، كانت كوريا الشمالية أخفقت في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري، الإثنين الماضي، وإطلاقات أخرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في انتهاك للعقوبات الأمريكية؛ ما دعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة.

ونقلت الوكالة عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، قوله في إحاطة لاجتماع المجلس إن "الدول ذات السيادة لها الحق في الاستفادة من الأنشطة الفضائية السلمية، لكن كوريا الشمالية يحظر عليها صراحة إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وأشار إلى أن "انتهاكاتها المستمرة تقوض المعاهدات العالمية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار"، مضيفا: "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية... هناك حاجة لإجراءات عملية لخفض التوترات وعكس الديناميكية الخطيرة وإفساح المجال لاستكشاف السبل الدبلوماسية".