أردوغان: الانتخابات المحلية قدمت درسًا وشكّلت "نقطة تحول"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها مساء الأحد، إن الانتخابات المحلية قدمت درسا وشكلت "نقطة تحول".

وأشار في الكلمة، التي ألقاها من المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أمام حشد من أنصاره، إلى أن الانتخابات المحلية "جرت اليوم بشكل يليق بالديمقراطية التركية، وتجلت فيها إرادة الأمة".

وأشاد أردوغان بنتائج الانتخابات، التي اعتبر أنها "أكملت بطريقة تليق بديمقراطيتنا، والأمة قالت كلمتها من خلال صناديق الاقتراع، وسنظل واقفين شامخين"، مضيفًا أن "31 مارس/ آذار يمثل بالنسبة لنا نقطة تحول، والفائز في هذه الانتخابات هو ديمقراطيتنا".

وأشار إلى "أننا سنحلل نتائج الانتخابات، وسنقوم بالإصلاحات اللازمة"، وأشار إلى أنه سيولي الوضع الاقتصادي أولوية في المرحلة المقبلة.