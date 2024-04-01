أردوغان: الانتخابات المحلية قدمت درسًا وشكّلت "نقطة تحول"
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها مساء الأحد، إن الانتخابات المحلية قدمت درسا وشكلت "نقطة تحول".
وأشار في الكلمة، التي ألقاها من المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أمام حشد من أنصاره، إلى أن الانتخابات المحلية "جرت اليوم بشكل يليق بالديمقراطية التركية، وتجلت فيها إرادة الأمة".
وأشاد أردوغان بنتائج الانتخابات، التي اعتبر أنها "أكملت بطريقة تليق بديمقراطيتنا، والأمة قالت كلمتها من خلال صناديق الاقتراع، وسنظل واقفين شامخين"، مضيفًا أن "31 مارس/ آذار يمثل بالنسبة لنا نقطة تحول، والفائز في هذه الانتخابات هو ديمقراطيتنا".
وأشار إلى "أننا سنحلل نتائج الانتخابات، وسنقوم بالإصلاحات اللازمة"، وأشار إلى أنه سيولي الوضع الاقتصادي أولوية في المرحلة المقبلة.
وأعرب أردوغان عن أمله في "أن تكون نتائج الانتخابات مفيدة لبلدنا، لأن انتخابات 31 مارس ستكون بمثابة الاختبار الانتخابي الثامن عشر لنا"، مشيراً أن حزبه لم يتمكن من الحصول على النتيجة التي أرادها من "امتحان الانتخابات البلدية. وهناك خير في كل ما يحدث".
واعتبر أردوغان أن الشعب التركي أرسل عبر الانتخابات "برسائله للسياسيين عبر صندوق الاقتراع، وما جرى اليوم ليس نهاية المشوار، بل هو نقطة تحول".
وأوضح أن نتائج الانتخابات تدخل في إطار "الخير فيما وقع"، وليس هناك "ما يمنع من متابعة الطريق وسنربح في جولات أخرى".
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات البلدية، التي انطلقت صباح الأحد فوزاً كبيراً حققه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في معظم المدن التركية الكبرى.