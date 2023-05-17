أمريكا تتهم مهندسا سابقا في "أبل" بمحاولة نقل تكنولوجيا إلى الصين

وقال مات أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، للصحفيين "نحن حريصون على تطبيق القوانين الأمريكية لوقف تدفق التقنيات الحساسة إلى خصومنا الأجانب. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع وقوع هذه الأدوات المتقدمة في أيدي خصوم أجانب".

وجاء في لائحة الاتهام التي صدرت في أبريل نيسان بحق المهندس السابق في أبل، وكُشف النقاب عنها أمس الثلاثاء، أن المهندس الذي عرفته السلطات باسم "ويباو وانغ" ويبلغ من العمر 35 عاما، كان يقيم في ماونتن فيو بكاليفورنيا وأن "أبل" عينته في 2016.

وفي 2017، قبل وظيفة في الولايات المتحدة مع شركة صينية تعمل على تطوير سيارات ذاتية القيادة قبل أن يستقيل من أبل، لكنه انتظر نحو أربعة أشهر قبل إبلاغ الشركة بوظيفته الجديدة، وفقا للائحة الاتهام.