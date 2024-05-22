الحرب تجبر الأوكرانيات على العمل بوظائف "خطيرة" بسبب نقص الرجال

علّقت حكومة كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قانونًا كان يمنع النساء الأوكرانيات من العمل في ظروف "ضارة أو خطيرة"، بما في ذلك المناجم، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومع دخول الحرب عامها الثالث، تنتقل بعض النساء إلى قطاعات الاقتصاد التي يهيمن عليها الذكور تقليديًّا لتعويض النقص المتزايد في الرجال.

فقدان العمالة

وضغطت الشركات على الحكومة لإعفاء المزيد من عمالها من الخدمة العسكرية، بحجة أن الاقتصاد القوي ضرورة لاستدامة المجهود الحربي.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن كييف ليس أمامها خيار آخر سوى أن تسمح للنساء في العمل في وظائف خطيرة، ولا سيما بعد أن دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، والذي يلزم جميع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاما بالتسجيل لدى السلطات.

ووفقًا لآنا ديريفيانكو، رئيسة جمعية الأعمال الأوروبية ومقرها كييف، فإن "الشركات تبحث عن الإناث من أجل التحوط ضد فقدان العمالة".