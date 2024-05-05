مخاوف أمريكية من اشتباك محتمل مع القوات الروسية في النيجر

وأكد المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن الجنود الروس لا يشكلون تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية، ولكن إذا اندلعت الأعمال العدائية، حتى البسيطة منها، فإنها ستزيد من خطر المواجهة التي يمكن أن تؤدي إلى تبادل لإطلاق النار.

ويقيم الجنود الروس والأمريكيون منذ أسابيع في القاعدة الجوية " 101 " الملحقة بمطار نيامي الدولي، حيث بدأ المقاتلون الروس في الوصول إلى النيجر في نيسان/ أبريل الماضي بدعوة من المجلس العسكري للبلاد، بعد وقت قصير من دعوته إلى فض الشراكة مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قوله، إن القوات الأمريكية تستعد بالفعل لمغادرة النيجر، لكن ليس لديها تواريخ محددة للمغادرة.

وحذرت الصحيفة من أن المناوشات بين القوات الأمريكية والروسية في النيجر يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير للتوتر بين البلدين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار مسؤول البنتاغون إلى أنه في المرة الأخيرة التي تمركزت فيها قوات البلدين بالقرب من سوريا، انخرط الجانبان في معركة ضارية هددت بجرهم إلى صراع مباشر، مضيفا: "يوجد حاليا ما بين 60 و 100 جندي روسي في نيامي".

مشكلة بايدن

وحاول المسؤولون الأمريكيون التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري في البلاد يسمح لهم بالبقاء في نيامي، كما دفعوا قادتها إلى قبول خريطة طريق تؤدي في النهاية إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي.

من جانبه، رفض المجلس العسكري حتى الآن قبول هذه الشروط، وطلب وجود قوات شبه عسكرية روسية في البلاد لمساعدته في تدريب قواته وتزويده بالأسلحة.