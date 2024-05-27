التلفزيون الإيراني يبث تسجيلا عن آخر اتصال مع مروحية رئيسي (فيديو)

بث التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، ما قال إنه آخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان بهاتف قائد الطائرة الطيار طاهر مصطفوي، الذي كان يقود مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل أن تتحطم يوم الأحد الماضي شمال غرب إيران.

وفي أول محاولة للرد على تناقض الروايات، التي أثارتها السلطات الإيرانية حول سقوط مروحية رئيسي، بث التلفزيون تقريرا مدته نحو 12 دقيقة بعنوان "رواية الحادثة".

وبحسب الفيديو فإن محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية.

ويقول له محرابيان في المحادثة: "هل تسمع صوتي، هل أنت بخير، أين البقية، أنت وحيد".