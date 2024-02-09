مرشحو عمران خان يتصدرون نتائج الانتخابات في باكستان

تصدّر المرشّحون المستقلّون المؤيّدون لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق المسجون حالياً عمران خان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في باكستان، بحسب ما أظهرت نتائج استطلاعات غير رسمية بثّتها قنوات تلفزة محلّية الجمعة.

ومُنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعّمها خان من خوض الانتخابات كحزب، لكنّ الاستطلاع غير الرسمي الذي بثّت نتائجه قنوات التلفزة المحليّة أظهر أنّ المرشحين المستقلّين، بمن فيهم عشرات ممّن اختارهم حزبه، يتقدّمون في معظم الدوائر الانتخابية سواء في انتخابات البرلمان الاتّحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية.

وبعد 11 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، لم تنشر اللجنة الانتخابية أيّة نتائج، وقد عزت هذا التأخير إلى "مشاكل في الإنترنت".

وكان متوقّعاً أن يفوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت الخميس، إذ يؤكّد محلّلون أنّ رئيس الوزراء الأسبق البالغ 74 عاماً أبرم اتفاقاً غير معلن مع الجيش للعودة إلى رئاسة الوزراء.

لكنّ القنوات التلفزيونية المحليّة قالت إنّ أداء حزب الرابطة الإسلامية في الانتخابات كان سيئاً، حتى إنّ شريف نفسه متأخر عن منافسه في الدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها.