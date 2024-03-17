تلغراف: ماكرون يسعى لإظهار فرنسا على أنها "القوة المهيمنة" في أوروبا

ذهبت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد أن يُظهر فرنسا على أنها "القوة المهيمنة" في أوروبا، في ظل مناهضته الصريحة لروسيا مؤخرًا، وتحوُّلِ المشهد السياسي دوليًّا وداخليًّا.

وفي لقاء جمع ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك يوم الجمعة في برلين، قال الرئيس الفرنسي "نحن متحدون في هذا اليوم، ومصمّمون على عدم السماح لروسيا أبدًا بالانتصار في الحرب في أوكرانيا".