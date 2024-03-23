لجنة التحقيق الروسية تنشر التفاصيل الأولى لهجوم موسكو (فيديو)

وأكدت اللجنة أنها صادرت الأدلة المادية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، من مسرح الجريمة، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية والباليستية وبصمات الأصابع، ومصادرة لقطات كاميرات المراقبة ودراستها.

ويواصل المحققون وخبراء الجرائم والخبراء من لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الوحدات التشغيلية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي، إجراءات التحقيق في مكان الحادث.

وأسفر الهجوم، الذي أعلن تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عنه، عن مقتل أكثر من 60 شخصا، وفق مصادر رسمية، بينما قالت وسائل إعلام روسية إنه أوقع 62 قتيلا.