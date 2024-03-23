لجنة التحقيق الروسية تنشر التفاصيل الأولى لهجوم موسكو (فيديو)
نشرت لجنة التحقيق الروسية في الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات في العاصمة موسكو أول فيديو من موقع الهجوم، مؤكدة بدء تحليل المعطيات لفهم طبيعة ما حصل.
وقالت لجنة التحقيق، في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية، إنّ فحص جثث المتوفين لا يزال جاريا، وإنّ حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
وأكدت اللجنة أنها صادرت الأدلة المادية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، من مسرح الجريمة، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية والباليستية وبصمات الأصابع، ومصادرة لقطات كاميرات المراقبة ودراستها.
ويواصل المحققون وخبراء الجرائم والخبراء من لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الوحدات التشغيلية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي، إجراءات التحقيق في مكان الحادث.
وأسفر الهجوم، الذي أعلن تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عنه، عن مقتل أكثر من 60 شخصا، وفق مصادر رسمية، بينما قالت وسائل إعلام روسية إنه أوقع 62 قتيلا.
وأظهرت لقطات مصورة مسلحين يطلقون النار على أفراد في قاعة "كروكس سيتي"، وتم تناقل صور لجثث الضحايا ملقاة داخل القاعة.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، محادثات مع مسؤولي إنفاذ القانون والإنقاذ بعد الهجوم الدامي الذي هز العاصمة موسكو.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن بوتين تلقى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخلية والصحة وحالات الطوارئ حول حيثيات الهجوم وتفاصيل وقوعه.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرات مروحية حاولت إخماد النيران وإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى الذي شهد الهجوم، والذي انهار سقفه، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية.