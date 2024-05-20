ماذا يقول الدستور عن الشغور الرئاسي في إيران؟ (إنفوغراف)

يحدد الدستور الإيراني الإجراءات الواجب اتباعها بعد شغور المنصب الرئاسي لأي سبب كان كعجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته، بالذهاب إلى مرحلة انتقالية مؤقتة، وفق إجراءات محددة.

وبعد مقتل الرئيس الإيراني بتحطم طائرته الرئاسية إلى جانب وزير خارجيته وآخرين، ظهرت الحاجة لتفعيل مرحلة انتقالية لمثل هذه الحالة تحددها المادة 131 من دستور الجمهورية الإيرانية التي تنص على تولي النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو محمد مخبر مهام ئيس لإدارة شؤون الدولة في الفترة الانتقالية المؤقتة، وذلك بعد موافقة المرشد علي خامنئي، في حال غياب أو عجز أو وفاة الرئيس الحالي وهو في منصبه أو أياً من الأسباب الأخرى التي تحول دون القدرة على أداء مهامه.

ويملك خامنئي أعلى سلطة في البلاد، فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وهو الذي يفصل في أمور الدولة.

كما يتم تشكيل مجلس مؤلف من النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي لترتيب انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلال الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 50 يومًا، بحسب الدستور.