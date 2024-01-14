هل يقاطع الإصلاحيون الانتخابات البرلمانية في إيران؟

ألقى استبعاد هيئة الرقابة (مجلس صيانة الدستور) في إيران، لأغلب مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم من المعتدلين، بظلاله على مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وترى قوى سياسية إصلاحية في إيران، أن المنهج الذي اتبعته الهيئة في استبعاد الشخصيات الإصلاحية من المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع مارس/آذار المقبل، أتاح لحركة أقلية واحدة فقط في جناح اليمين (التيار الأصولي المتشدد) أن تقدم قائمة، فيما خرجت الحركات الإصلاحية عمليًّا من المنافسة في الانتخابات.

وبحسب صحيفة "اعتماد" إحدى أهم الصحف الإصلاحية في إيران، تمت الموافقة على 20 إلى 25 وجهًا إصلاحيًّا فقط في جميع أنحاء البلاد؛ وهو رقم لا يمكن أن يدفع التيار الإصلاحي إلى المشاركة في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة أنه "كان من المؤمّل في الحد الأدنى للمنافسة في الانتخابات أن يكون لدى الإصلاحيين 150 إلى 160 مرشحًا، لكن اليوم، في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، لن يكون لديهم سوى ما بين 20 إلى 30 مرشحًا من كل الأحزاب".