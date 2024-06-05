اكتشاف عبوة ناسفة خارج مقر شركة إسرائيلية في السويد‎

أعلنت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العثور على جسم يشتبه بأنه عبوة ناسفة خارج مقر شركة إسرائيلية مختصة بالتقنيات العسكرية في غوتنبرغ، مرجحة استهداف الشركة.

وقالت الشرطة إنه تم صباح الاثنين العثور على "جسم يشتبه بأنه متفجر" خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بأنظمتها المخصصة للطائرات المسيّرة، في ثاني أكبر مدن السويد.

وطوقت الشرطة المنطقة لبضع ساعات بينما تم استدعاء خبراء متفجرات إلى مكان الحادث حيث تمت إزالة الجسم المشتبه به.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لوكالة "فرانس برس" إنه "ليس من المستبعد أن يكون الهجوم موجهاً ضد هذه الشركة. الشرطة لا تستبعد أي شيء".

وأضاف: "لم يتم إجراء أي اعتقالات والجسم المشتبه به ما يزال قيد الفحص والتحليل".

وأفادت الشرطة بفتح تحقيق في "محاولة إحداث تدمير يتسبب في تعريض الناس للخطر".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن عدة حوادث استهدفت على ما يبدو مصالح إسرائيلية في السويد.