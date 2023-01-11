ضحايا احتجاجات إيران.. "صوت العيون المجروحة" أعلى من أي صرخة

خلال قمع الاحتجاجات الحالية وعلى مدار المائة يوم الماضية، أصيب عشرات المتظاهرين بالرصاص في أعينهم، لكن في ظل غياب الجمعيات الداعمة لضحايا الاحتجاج في إيران، يحاول الضحايا أنفسهم مساعدة بعضهم بعضا.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالنسخة الفارسية، تقريرًا لمجموعة مختارة من صور وكتابات الجرحى الذين كتبوا عن تجربتهم ومشاعرهم وغضبهم وأملهم، بعد إصابة أعينهم، ومعظمهم من الفتيات.

ومن بين الفتيات اللاتي أصبن بعيونهن، غزل رنجكش، من مدينة "بندر عباس" المطلة على الخليج العربي جنوب إيران، والتي أكدت أنها أصيبت بعينها عندما كانت عائدة من مقر عملها إلى منزلها خلال الاحتجاجات الأخيرة.