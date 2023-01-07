إيران تعلن إعدام اثنين من المتظاهرين

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين بتهمة قتل عُنصر أمني خلال احتجاجات وقعت، أواخر العام الماضي، في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء "مهر" الرسمية، إنه "تم إعدام محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، في مدينة كرج بعد إدانتهما بقتل روح الله عجميان أحد عناصر قوات الباسيج في المدينة".

وأضاف البيان: "في هذه القضية تم استدعاء ما مجموعه 16 متهمًا للمحاكمة وصدرت لائحة اتهام، وفي 30 من ديسمبر الماضي، عقدت جلسات محكمة الثورة الإسلامية، ومحكمة جنايات محافظة البرز شمال إيران، للنظر في اتهامات المتورطين بقتل روح الله عجميان".

وتابع: "خلال جلسات المحكمة، شرح المتهمون علنًا تفاصيل الجريمة، واعترفوا بدورهم فيها كما تم عرض الصور والوثائق المتعلقة بالحادثة في المحكمة". موضحًا أنه "على هذا الأساس وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وتأكيد قرار المحكمة العليا، تم إعدام المتهمين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني صباح اليوم".

كما حكمت المحكمة الثورية في مدينة كرج على 10 متهمين آخرين في هذه القضية بالسجن لفترات طويلة من بينهم 3 مراهقين.