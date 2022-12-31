قتيل وجرحى خلال احتجاجات غرب إيران (صور وفيديو)

شهدت مدينة جوانمرد التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، اليوم السبت، احتجاجات وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة نحو سبعة بجروح.

وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردية عبر حسابها على "تويتر"، إن "مدينة جوانمرد شهدت اليوم احتجاجات شعبية بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل 7 من المتظاهرين في هذه المدينة الشهر الماضي".

وأضافت الشبكة أنه "نتيجة الصدامات وإطلاق قوات الحرس الثوري النار على المتظاهرين، لقي المتظاهر الشاب (برهان إلياسي) مصرعه، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بجروح بينهم مراهق".