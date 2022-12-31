قتيل وجرحى خلال احتجاجات غرب إيران (صور وفيديو)
شهدت مدينة جوانمرد التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، اليوم السبت، احتجاجات وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة نحو سبعة بجروح.
وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردية عبر حسابها على "تويتر"، إن "مدينة جوانمرد شهدت اليوم احتجاجات شعبية بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل 7 من المتظاهرين في هذه المدينة الشهر الماضي".
وأضافت الشبكة أنه "نتيجة الصدامات وإطلاق قوات الحرس الثوري النار على المتظاهرين، لقي المتظاهر الشاب (برهان إلياسي) مصرعه، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بجروح بينهم مراهق".
وأوضحت الشبكة الحقوقية الكردية أن "القتيل برهان إلياسي يبلغ من العمر 22 عامًا".
وهتف المحتجون في مدينة جوانمرد الكردية بشعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري بعدما منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى مقبرة الضحايا لإحياء المناسبة.
وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين في جوانمرد وهم يرشقون الحجارة على قوات الأمن، فيما سمع دوي إطلاق النار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين.
وفي سياق متصل، قالت منظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية، اليوم السبت، إنها أحصت مقتل 126 مواطنًا كرديًا في احتجاجات، إضافة لإعدام 52 آخرين ومقتل 46 في حوادث مختلفة خلال العام 2022.
وقالت المنظمة في تقرير لها بمناسبة انتهاء عام 2022، بشأن انتهاك حقوق المواطنين الأكراد في إيران: "قتل خلال العام الماضي 126 "مواطنًا عاديًا" بنيران مباشرة من القوات الحكومية".
وأضافت: "من هذا العدد، كان هناك 116 شخصًا على صلة بالاحتجاجات الأخيرة من بينهم 19 طفلًا، وفيما يتعلق بهذه الاحتجاجات توفي أيضًا 10 سجناء تحت التعذيب".
كما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف مواطن كردي بالنيران المباشرة للقوات الحكومية في العام الماضي، واعتقل أكثر من سبعة آلاف شخص، وتم اتهام أكثر من 2200 معتقل سياسي بالمشاركة في الاحتجاجات والتعاون مع الأحزاب الكردية، وفق المنظمة.