إيران.. المحكمة العليا تقبل طعنًا بحكم إعدام متظاهر

قبلت المحكمة الإيرانية العليا، اليوم السبت، طعنا بحكم إعدام صادر بحق أحد المعتقلين المشاركين بالاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة للمحكمة العليا، نشرته وكالة أنباء "ميزان" القضائية، إنه "تم قبول نقض حكم سهند نور محمدزاده، وهو أحد المتهمين في الأحداث الأخيرة في إيران، وأحيلت القضية إلى نفس فرع محكمة الثورة".

وأضاف البيان أن "الطعن المذكور أعلاه ضد القرار الصادر عن المحكمة الثورية الإسلامية بطهران في المحكمة العليا للبلاد كان صحيحًا، وأن قرار الاستئناف يتماشى مع المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية".