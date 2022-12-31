إيران.. المحكمة العليا تقبل طعنًا بحكم إعدام متظاهر
قبلت المحكمة الإيرانية العليا، اليوم السبت، طعنا بحكم إعدام صادر بحق أحد المعتقلين المشاركين بالاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وقال بيان لدائرة العلاقات العامة للمحكمة العليا، نشرته وكالة أنباء "ميزان" القضائية، إنه "تم قبول نقض حكم سهند نور محمدزاده، وهو أحد المتهمين في الأحداث الأخيرة في إيران، وأحيلت القضية إلى نفس فرع محكمة الثورة".
وأضاف البيان أن "الطعن المذكور أعلاه ضد القرار الصادر عن المحكمة الثورية الإسلامية بطهران في المحكمة العليا للبلاد كان صحيحًا، وأن قرار الاستئناف يتماشى مع المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية".
يذكر أن حُكم إعدام "محمدزاده" جاء بعد أن أدانته المحكمة الثورية بتهم ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن إيران من خلال تدمير وإشعال النار في المرافق العامة لتعطيلها.
وكذلك أدين بالمشاركة في تجمعات "غير شرعية"، وفقاً لوكالة أنباء "ميزان" القضائية.
لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما، نفى الاتهامات خلال المحاكمة، وقال إن "تجمعًا احتجاجيًا حدث أمام مكان عمله في أحد شوارع طهران"، وإنه لم يكن ينوي "إثارة الشغب" أمام مكان عمله.
يشار إلى أن القضاء الإيراني أصدر حتى الآن أحكامًا بالإعدام على عدد من المحتجين المعتقلين، فيما أُعدم اثنان من المتظاهرين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.