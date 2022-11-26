إيران تجري النظر في أحكام إعدام بحق متظاهرين في المحكمة العليا
قال رئيس قضاة محافظة طهران، علي القاصي مهر، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في إيران تنظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتظاهرين الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب".
وأوضح علي القاصي مهر في حديث للصحافة الإيرانية، أن "عددًا كبيرًا من قضايا الشغب والاضطرابات الأخيرة" معروضة على المحاكم، وفي بعض الحالات صدر حكم أولي ويجري النظر فيه حاليًا في المحكمة العليا للبلاد.
وحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيّن القاصي مهر أن "الأحكام المطعون فيها قيد النظر في المحكمة العليا"، مبينا أن "التحقيق في بعض القضايا لم ينته وأنه في أيدي مأموري القضاء لمراجعة الوثائق بدقة وتقديم التقارير النهائية".
ولم يشرح رئيس قضاة طهران المزيد عن الأوامر الصادرة.
وأعلن في الأيام القليلة الماضية عن صدور أحكام بحق عدد من المتهمين بـ"المحاربة والإفساد في الأرض"، وهي تُهم عقوبتها الإعدام وفق القانون الإيراني.
وكان رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي قد أعلن الشهر الماضي، "بدء محاكم اعتقال الاحتجاجات الأخيرة في طهران وبعض المحافظات".
وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات القضائية التابعة للحكومة الإيرانية عن صدور أكثر من 500 لائحة اتهام في كرج والعاصمة طهران حتى الآن.
ورغم دخول الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في إيران شهرها الثالث، والتي كانت بدايتها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، لم تكشف السلطات الأمنية والقضائية عن الأرقام الدقيقة لعدد القتلى والمعتقلين من المتظاهرين.
في سياق متصل، أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم السبت، "بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 448 شخصا بينهم 63 من الأطفال والمراهقين".
وقالت "هرانا" إنه "منذ بدء الاحتجاجات وحتى يوم الجمعة، بلغ عدد قتلى الاحتجاجات 448 شخصا منهم 63 من الأطفال والمراهقين و57 من قوات الأمن".
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن "عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في مختلف المدن بلغ 18 ألفًا و170 شخصًا"، وتم تحديد هوية "3 آلاف 312 شخصا" حتى الآن.
وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، أن "عدد القتلى بلغ 416، بينما كشفت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، الجمعة، "مقتل 104 أكراد بينهم 11 طفلاً في مدن مختلفة من إيران منذ بداية الاحتجاجات".