إيران تجري النظر في أحكام إعدام بحق متظاهرين في المحكمة العليا

قال رئيس قضاة محافظة طهران، علي القاصي مهر، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في إيران تنظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتظاهرين الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب".

وأوضح علي القاصي مهر في حديث للصحافة الإيرانية، أن "عددًا كبيرًا من قضايا الشغب والاضطرابات الأخيرة" معروضة على المحاكم، وفي بعض الحالات صدر حكم أولي ويجري النظر فيه حاليًا في المحكمة العليا للبلاد.

وحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيّن القاصي مهر أن "الأحكام المطعون فيها قيد النظر في المحكمة العليا"، مبينا أن "التحقيق في بعض القضايا لم ينته وأنه في أيدي مأموري القضاء لمراجعة الوثائق بدقة وتقديم التقارير النهائية".

ولم يشرح رئيس قضاة طهران المزيد عن الأوامر الصادرة.