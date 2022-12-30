إيران.. الإعدام للفنان مهدي بهمن الذي اعتُقل بعد مقابلة مع قناة إسرائيلية

ونقل موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، مساء الخميس، عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن "فرع 28 لمحكمة الثورة في طهران، حكم على القاص والرسام مهدي بهمن بالإعدام".

وأضاف الموقع أنه "لا توجد معلومات حتى الآن حول التهم التي أثيرت في قضية مهدي بهمن".

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال مهدي بهمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في خضم الاحتجاجات بعد مقابلته مع قناة تلفزيونية إسرائيلية.

وبحسب تقارير إيرانية فإن مهدي بهمن يقبع في العنبر 209 في سجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكشفت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين يوم الخميس، أن مهدي بهمن "حُرم من حقه في تعيين محام أثناء جلسة المحكمة".