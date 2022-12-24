إيران.. المحكمة العليا تقبل استئناف متظاهريْن حُكم عليهما بالإعدام

قال القضاء الإيراني، اليوم السبت، إن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما.

وتؤشر هذه الخطوة على أن السلطات الإيرانية بدأت تتراجع تحت الضغط الدولي والإدانات الغربية المتواصلة لأحكام الإعدام التي تنفذها بحق المتظاهرين.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن "المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو، وسامان سيدي ياسين، المتهميْن بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة".

وأضافت الوكالة أنه "بسبب قصور في التحقيق، أحالتهما المحكمة العليا إلى نفس المحاكم لإعادة النظر في قضيتيهما".

واتُهم "قبادلو" بقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين خلال الاحتجاجات.

أما "ياسين"، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة، متهم بمحاولة قتل عناصر أمنية، وترديد أغنيات ثورية.

واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد، منذ منتصف أيلول/سبتمبر، عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا)، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية.