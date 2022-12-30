تقرير: روسيا تسلم أذربيجان مجموعة مرتبطة بإيران بينهم "الحاج تقي"

ونقلت "دوتشيه فيله" عن تقرير لوزارة الأمن القومي الأذربيجاني قوله، إن يوسف أوف (55 عامًا)، دخل إيران أيضًا في عام 2016، وكان مشغولًا بتجنيد مواطني باكو في قوات "حسينيون" لغرض التدريب العسكري والاستخباراتي والمشاركة في الحرب السورية.

وتتهم باكو، فيلق "القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، بتجنيد عدد من مواطنيها تحت اسم "حسينيون" وأرسلهم إلى سوريا.

كما جندت طهران مجموعات مماثلة باسم فيلق "فاطميون"، و"زينبيون" من مواطني أفغانستان وباكستان في الحرب السورية، وفق المصدر ذاته.

وقالت باكو أيضًا إنه تم تجنيد ميليشيات "حسينيون" في مشاريع إرهابية داخل البلاد نفسها.