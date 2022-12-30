سوريا.. مقتل 10 إثر هجوم على حقل التيم النفطي بدير الزور

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن 10 عمال قتلوا وأصيب اثنان آخران "جراء اعتداء إرهابي استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور في شرق البلاد".

ولم تحدّد "الوكالة" طبيعة الاعتداء أو الجهة التي تقف خلفه. إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان اتهم "خلايا تابعة لتنظيم داعش بتنفيذ الهجوم" قرب الحقل النفطي الواقع في ريف دير الزور الغربي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم بإطلاق الرصاص عليها".

ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاط خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

ومع تكرار هجمات التنظيم على القوات الحكومية، تشهد البادية بين الحين والآخر اشتباكات تتخللها أحيانا غارات روسية دعما للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.