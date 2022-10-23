سوريا.. انفجارات قرب القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء السبت، إن عدة انفجارات وقعت في دير الزور بالقرب من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها إلى أن الانفجارات أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران التابع لقوات التحالف في سماء المنطقة.

وتداولت مواقع محلية أنباء عن استهداف ميليشيات إيرانية القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بعدة صواريخ، فيما ردت قوات التحالف بقصف مواقع للميليشيات على الضفة المقابلة من نهر الفرات براجمات الصواريخ.