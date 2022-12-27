إسرائيل تعلن "إحباط مخطط إيراني بدأه قاسم سليماني" في الجولان

كشف رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، عن "إفشال إسرائيل لمخطط إيراني، كان يهدف للعمل في سوريا، ضد أهداف إسرائيلية".

وقال كوخافي، في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية: "تم إفشال المخطط الإيراني الذي سعى إلى نصب مئات الصواريخ في سوريا ومرابطة عشرات الآلاف من العناصر الإيرانية فيها وإنشاء تنظيم يشبه تنظيم حزب الله في هضبة الجولان".

وأكد أنه "تم إجهاض المخطط الذي دبر له قاسم سليماني قائد قوات الحرس الثوري، لكن هذا المخطط لم يختف بالكامل ولدينا المزيد مما يجب فعله في سوريا".