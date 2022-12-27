إسرائيل تعلن "إحباط مخطط إيراني بدأه قاسم سليماني" في الجولان
كشف رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، عن "إفشال إسرائيل لمخطط إيراني، كان يهدف للعمل في سوريا، ضد أهداف إسرائيلية".
وقال كوخافي، في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية: "تم إفشال المخطط الإيراني الذي سعى إلى نصب مئات الصواريخ في سوريا ومرابطة عشرات الآلاف من العناصر الإيرانية فيها وإنشاء تنظيم يشبه تنظيم حزب الله في هضبة الجولان".
وأكد أنه "تم إجهاض المخطط الذي دبر له قاسم سليماني قائد قوات الحرس الثوري، لكن هذا المخطط لم يختف بالكامل ولدينا المزيد مما يجب فعله في سوريا".
وأضاف كوخافي أن "خطة إيران باءت بالفشل، حيث تضمنت هذه الخطة نصب عدة مئات من صواريخ أرض - جو، ونصب عشرات الآلاف من عناصر حزب الله في مرتفعات الجولان".
وتابع: "اتفاق جديد حول الملف النووي ليس في الأفق، وإذا كان هناك اتفاق جديد، فنحن نعتقد أنه ليس جيداً بما فيه الكفاية".
وأشار إلى أن "إسرائيل تحتاج إلى قدرة مستقلة لمهاجمة المشروع النووي الإيراني، وقد قمنا بتسريع الاستعدادات لذلك في السنوات الأخيرة".
وشدد على أن إسرائيل تستعد للعمل ضد المشروع النووي، سواء من الناحية الاستخباراتية باستهداف الوسائل والتسليح ضد المواقع الإيرانية، أو بالتدريبات والتمارين التي نفذنا اثنين منها فقط في الأشهر الستة الماضية".
ولفت إلى أن على إسرائيل "إصدار أوامر للجنود والقادة من منطلق الاعتبارات القيمية الخالية من أي حسابات سواها، ومن منطلق الجهود للحفاظ على كوننا دولة يهودية وديمقراطية؛ لأن ذلك يمنحنا الشرعية الدولية"، بحسب قوله.