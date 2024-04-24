مسؤول إيراني يحذر من هجمات سيبرانية إسرائيلية ضد منشآت بلاده النووية

وأشار أحمديان إلى ما تعرضت له منشأة نطنز النووية في منتصف عام 2008 بهجوم عبر استخدام فيروس يدعى "ستاكسنت" (Stuxnet) دمّر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، وقال: "كان ذلك الهجوم خطيراً على الموقع النووي الإيراني باستخدام برمجيات خبيثة".

ويقدر عدد الكمبيوترات المصابة بفيروس ستاكسنت بحوالي 45 ألف كمبيوتر، وكان 60% منها موجودا في منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان.

ونوه، في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إلى أهمية "الأخذ في الاعتبار أن معظم أنظمة الأجهزة والبرمجيات، خاصة أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، تنتمي إلى الشركات الأمريكية، وهذا البلد يسيء استخدام هذه الأداة".

وتابع: "للأسف، تم استخدام المنصات المذكورة في عمليات تخريبية وتجسسية وإرهابية، مثل الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق أو اغتيال الفلسطينيين"، منوهاً أن "إيران من الدول التي كانت ضحية للعديد من الهجمات السيبرانية من قبل أمريكا وإسرائيل منذ سنوات".

وأوضح المسؤول الإيراني: "ينبغي على الدول أن تتأكد من أنها بفتح حدودها أمام النظام الإسرائيلي قد أنشأت بنية تحتية كبيرة لتهديدها الأمني، وأن التجسس على شعوب ومسؤولي بلدانها يشكل جزءاً صغيراً جداً من هذا الخطر".

ولفت إلى أن "المشكلة الأكبر ستكون في بقاء هذه الدول واستقرارها".