لوموند: منشآت النفط الروسية جبهة مهمة لكييف رغم تحفظات واشنطن

قالت صحيفة "لوموند"، إن منشآت النفط الروسية تُشكل الجبهة المهمة في الحرب الأوكرانية، مبينة أن الطائرات بدون طيار الأوكرانية تستهدف بشكل متزايد منشآت النفط الروسية، رغم تحفظات الإدارة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تحدثت عن انخفاض بنسبة 14% في إنتاج الوقود الروسي بسبب الضربات الأوكرانية.

وبينت الصحيفة أنه عندما بدأت أوكرانيا في ضرب منشآت النفط الروسية في وقت مبكر من العام الجاري، تلقت كييف تحذيرًا مباشرًا من حليفتها واشنطن.