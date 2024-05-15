بيتزا وخمور لجنود الجيش الإسرائيلي بنصف مليون شيكل.. فما القصة؟

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مستوطنًا إسرائيليًا وجهت له تهمة النصب والاحتيال بعد حصوله على معلومات ائتمانية من إسرائيليين بشكل احتيالي، وإجراء معاملات بقيمة نحو نصف مليون شيكل تحت مزاعم تقديم الدعم لجنود الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن "ذلك المحتال استغل بشكل ساخر فترة الحرب الحساسة، وحصل على معلومات ائتمانية وبعدها أجرى عشرات الطلبات التي تضمنت عددًا كبيرًا من البيتزا والخمور بقيمة نحو نصف مليون شيكل؛ بزعم أنها لجنود الجيش الإسرائيلي للتعبير على دعم نشاطهم ضمن حرب "السيوف الحديدية" المشتعلة في قطاع غزة".

وأفادت الصحيفة بأنه في إطار تحقيق سري وبالتعاون مع شركات الائتمان، قام محققو الشرطة بتتبع وتحديد عشرات حالات الاحتيال الإضافية التي حدثت في أماكن مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، وتبين أن المدعى عليه تصرف بموجبها بحجة التبرع لجنود الجيش الإسرائيلي بعد إرساله تبرعات مالية، وطلبه أنواعاً مختلفة من النبيذ والمشروبات الكحولية بأموال الآخرين.