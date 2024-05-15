بيتزا وخمور لجنود الجيش الإسرائيلي بنصف مليون شيكل.. فما القصة؟
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مستوطنًا إسرائيليًا وجهت له تهمة النصب والاحتيال بعد حصوله على معلومات ائتمانية من إسرائيليين بشكل احتيالي، وإجراء معاملات بقيمة نحو نصف مليون شيكل تحت مزاعم تقديم الدعم لجنود الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن "ذلك المحتال استغل بشكل ساخر فترة الحرب الحساسة، وحصل على معلومات ائتمانية وبعدها أجرى عشرات الطلبات التي تضمنت عددًا كبيرًا من البيتزا والخمور بقيمة نحو نصف مليون شيكل؛ بزعم أنها لجنود الجيش الإسرائيلي للتعبير على دعم نشاطهم ضمن حرب "السيوف الحديدية" المشتعلة في قطاع غزة".
وأفادت الصحيفة بأنه في إطار تحقيق سري وبالتعاون مع شركات الائتمان، قام محققو الشرطة بتتبع وتحديد عشرات حالات الاحتيال الإضافية التي حدثت في أماكن مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، وتبين أن المدعى عليه تصرف بموجبها بحجة التبرع لجنود الجيش الإسرائيلي بعد إرساله تبرعات مالية، وطلبه أنواعاً مختلفة من النبيذ والمشروبات الكحولية بأموال الآخرين.
وأضافت "معاريف" أنه في 17 أبريل تحوّل التحقيق من السر إلى العلن بعدما ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحويله إلى وحدة الاحتيال للتحقيق معه، بعد تراكم العديد من قضايا الاحتيال والاستخدام غير القانوني للمعلومات الائتمانية ضده.
وتابعت "معاريف" أنه بعد تمديد اعتقال المتهم بين فترة وأخرى، وجمع الأدلة على أفعاله العديدة، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام ضده، وأمرت بتمديد اعتقاله على ذمة القضية.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية أكدت أن لائحة الاتهام تتضمن العديد من القضايا والاتهامات بالنصب والاحتيال في ظل الظروف المشددة؛ إذ تصرف المتهم ببراعة كبيرة منذ بداية الحرب، وأنشأ العديد من العروض الكاذبة التي حصل من خلالها بطريقة احتيالية على معلومات ائتمانية من إسرائيليين.
كما استغل مسألة التبرعات لجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التي تقاتل على الجبهة، وهي قضية حساسة للجميع، كما أجرى المتهم اتصالات مع العديد من الشركات، وتظاهر بأنه ممثل لكيان تجاري، وقام بشراء بضائع بآلاف الشواقل تحت ستار التبرع لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في مختلف القطاعات.