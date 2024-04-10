كيف تحولت كندا من "جنة الحالمين" إلى بيئة طاردة للمهاجرين؟

تحولت كندا خلال السنوات الأخيرة إلى بيئة طاردة للمهاجرين الجدد، الذين رحلوا إليها أملاً بالعيش في "جنة المهاجرين" كما توصف، و باتوا يغادرونها بعد سنوات قليلة من وصولهم إليها.

وكشف تقرير حكومي صدر في فبراير/ شباط 2024 الماضي بعنوان: "هجرة المهاجرين: نتائج قاعدة بيانات الهجرة الطولية"، عن ارتفاع معدلات رحيل المهاجرين عن كندا إلى دول أخرى، رغم سعيهم الشاق للوصول إليها في السابق.

واعتمد التقرير على دراسة مجموعة ضخمة من المعلومات المتعلقة بالمهاجرين الذين قدموا إلى البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكانت النتيجة أن أكثر من 15% من مجموع المهاجرين بين عامي 1982 و2017 غادروا كندا، خلال السنوات الأولى من قدومهم.

وكشف تقرير آخر صادر عن "معهد المواطنة الكندي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن اتساع ظاهرة "الهجرة العكسية" لتسجل "ذروة تاريخية" بين عامي 2017 و2019؛ إذ وصلت إلى مستويات أعلى بنسبة 31% من المتوسط التاريخي.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نشرت إحصائيات رسمية مفادها أن نحو 80 - 90 ألف مهاجر غادروا كندا بين عامي 2021 و2022، في حين غادر نحو 42 ألف شخص في النصف الأول من عام 2023.