مقتل مسلح في إيران زرع قنبلة لاستهداف الشرطة

قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن مسلحيْن حاولا زرع قنبلة على طريق يؤدي إلى مخفر للشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران إلا أنها انفجرت مما أدى إلى مقتل أحدهما فيما تمكن الثاني من الفرار.