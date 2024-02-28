مقتل مسلح في إيران زرع قنبلة لاستهداف الشرطة
قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن مسلحيْن حاولا زرع قنبلة على طريق يؤدي إلى مخفر للشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران إلا أنها انفجرت مما أدى إلى مقتل أحدهما فيما تمكن الثاني من الفرار.
وأعلن المدعي العام لمركز محافظة سيستان وبلوشستان، مهدي شمس آبادي: "إن عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عمليات تفجير على الطريق المؤدية إلى مخفر محمدان في مدينة بمبور بهدف تفجير سيارات الدورية التابعة لهذا المخفر، وخلال محاولة عملية زرع قنبلة، قُتل أحدهم فيما لاذ الثاني بالفرار".