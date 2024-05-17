واشنطن بوست: المناظرات المبكرة بين بايدن وترامب تطور انتخابي "مفاجئ"

اختبار صعب لبايدن يتعين عليه اجتيازه

بالنسبة لبايدن، تعدّ المشاركة في هذه المناظرات بمثابة اختبار ضروري رغم المخاطر، لا سيما في ظل تحدي ترامب المتكرر له بالدخول في مناظرة معه، معتقدا أن ذلك سيكشف أن الرئيس غير قادر على أداء واجباته، وبالتالي تسليط الضوء على المخاوف بشأن عمر بايدن وقدراته العقلية.

وفي ظل مخاوف الأمريكيين المتزايدة حيال هذه القضية، فإن الامتناع عن المناظرة من الممكن أن يعزز الشكوك بشأن قدرة بايدن على أداء واجباته. وفي حين أظهر بايدن أداءً قويا في خطاب حالة الاتحاد، إلا أن المناظرة تمثل تحديا مختلفا.

وتاريخيًا، كان أداء الرئيس جيدًا في المناظرات، فقد حقق انتصارات لافتة في مناظرات 2020، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لكن مواجهة خصم مثل ترامب، يتسم أسلوبه بالمقاطعة والتحريض، تمثل مهمة صعبة على الرئيس أن يجتازها لإثبات كفاءته أمام الناخبين.

ديناميكيات نقاش غير عادية

وترى الصحيفة أن هذه المناظرات جديرة بالملاحظة لعدة أسباب: موعدها المبكر عن المعتاد، والبث المحدود، وعدم وجود جمهور مباشر.

وبالنظر إلى أن توقيتها سيكون بعيدا عن فترة الاقتراع الرئيسية، فإن تأثيرها المباشر سيكون أقل.

وعلاوة على ذلك، فإن استضافة شبكة واحدة "سي إن إن" للمناظرة الأولى، وشبكة "أي بي سي" للمناظرة الثانية، قد يحد من نسبة المشاهدة المباشرة. ومع ذلك، من المتوقع أن تحظى المناظرتان بتغطية شاملة، وستتم مشاركة مقاطع منهما على نحو واسع على الإنترنت؛ ما سيزيد من أهميتهما.

في الأثناء، يضيف غياب الجمهور المباشر بعدا جديدا للمناظرتين، وربما يكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لمضمون المناظرة؛ نظرًا لأن الجماهير تميل إلى التأثير على المجريات بشكل كبير من خلال الهتاف أو إطلاق صيحات الاستهجان أو محاولة جذب اهتمام المرشحين، ولكن هناك مرشح واحد على وجه الخصوص يحب التفاعل مع الجمهور كثيرا، وهو ترامب.