استطلاع: أمريكا تتصدر مجموعة السبع في انعدام الأمن الغذائي

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر دول مجموعة السبع في انعدام الأمن الغذائي، بحسب مجلة "نيوزويك".

وأظهر الاستطلاع الذي يحمل عنوان "الولايات المتحدة: زعيمة أم خاسرة في مجموعة السبع؟"، أن الأمريكيين يكافحون لتوفير سبل العيش الأساسية، وأن واحدا من كل أربعة مواطنين (26% ) يواجه تحديات في شراء الغذاء الكافي لنفسه وأسرته طوال عام 2023.

في مقابل ذلك، بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في كندا 17%، في حين أبلغت فرنسا عن 15% وإيطاليا 14%، بينما شهدت ألمانيا أن 13% من سكانها يعانون من مشكلات القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، في حين سجلت المملكة المتحدة نسبة 9% واليابان 8%.

وتقول المجلة إن هذه البيانات لا تؤدي إلى ترسيخ اعتبار الولايات المتحدة في قمة دول مجموعة السبع في انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2009 فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التصاعد المقلق في عدد الأفراد الذين يعانون من الجوع.

وحذر مستشار التحليلات العالمية في مؤسسة غالوب، بنديكت فيغرز، من خطورة الوضع، مرجعا أسباب هذه المشكلة إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2022 واستمر حتى العام التالي.

وسلط الاستطلاع، الذي أجري عبر الهاتف ومقابلات عبر الإنترنت مع عينات عشوائية من ألف شخص بالغ تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق من كل دولة من دول مجموعة السبع، الضوء على حقيقة أن الجوع لا يعرف حدودًا، بحسب المجلة.