استطلاع: أمريكا تتصدر مجموعة السبع في انعدام الأمن الغذائي
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر دول مجموعة السبع في انعدام الأمن الغذائي، بحسب مجلة "نيوزويك".
وأظهر الاستطلاع الذي يحمل عنوان "الولايات المتحدة: زعيمة أم خاسرة في مجموعة السبع؟"، أن الأمريكيين يكافحون لتوفير سبل العيش الأساسية، وأن واحدا من كل أربعة مواطنين (26% ) يواجه تحديات في شراء الغذاء الكافي لنفسه وأسرته طوال عام 2023.
في مقابل ذلك، بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في كندا 17%، في حين أبلغت فرنسا عن 15% وإيطاليا 14%، بينما شهدت ألمانيا أن 13% من سكانها يعانون من مشكلات القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، في حين سجلت المملكة المتحدة نسبة 9% واليابان 8%.
وتقول المجلة إن هذه البيانات لا تؤدي إلى ترسيخ اعتبار الولايات المتحدة في قمة دول مجموعة السبع في انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2009 فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التصاعد المقلق في عدد الأفراد الذين يعانون من الجوع.
وحذر مستشار التحليلات العالمية في مؤسسة غالوب، بنديكت فيغرز، من خطورة الوضع، مرجعا أسباب هذه المشكلة إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2022 واستمر حتى العام التالي.
وسلط الاستطلاع، الذي أجري عبر الهاتف ومقابلات عبر الإنترنت مع عينات عشوائية من ألف شخص بالغ تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق من كل دولة من دول مجموعة السبع، الضوء على حقيقة أن الجوع لا يعرف حدودًا، بحسب المجلة.
بدورها، أعربت الرئيس المؤقت لمركز أبحاث الغذاء والعمل الأمريكي، كيلي هورتون، عن أسفها لأن "أمتنا تواجه أزمة جوع"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 44.2 مليون شخص يقيمون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ولفت الاستطلاع إلى أن معدلات الجوع تؤثر بشكل غير متناسب على الأسر التي لديها أطفال، وخاصة الأسر الملونة، وذات المعيل الوحيد، والمجتمعات المحلية في المناطق الجنوبية والريفية.
وتؤكد هورتون الحاجة إلى جهود متضافرة من صناع السياسات وأصحاب المصلحة المتنوعين والدعم الفيدرالي القوي لحل المشكلة.
ومع اعترافها بجهود إدارة بايدن في تعزيز البرامج الرئيسة، أكدت هورتون على ضرورة بذل جهد جماعي لسد الفجوة مع الدول الغنية الأخرى التي خطت خطوات كبيرة في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي.