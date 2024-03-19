"أستطيع أن أفعل ذلك".. هكذا سينهي ترامب الحرب الأوكرانية إن فاز بالرئاسة

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعهده بوضع حد للحرب الروسية الأوكرانية من خلال "المفاوضات"، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حديث ترامب جاء في تجمع انتخابي أكد فيه الحاجة إلى "جمع الرئيسين الروسي والأوكراني معا" لحل الصراع.

وأكد ترامب قدرته على إرغام الرئيسين الغريمين على التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيخاطبهما بالقول "عليكما أن تفعلا ذلك... سأخبر كل واحد منهما بأشياء معينة لن أصرح بها للعالم أجمع، ولكن أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك". بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات متكررة في مناسبات مختلفة أكد فيها قدرته على حل الصراع الروسي الأوكراني حال عودته إلى البيت الأبيض، موجها انتقادات حادة لإدارة الرئيس جو بايدن في تعاملها مع هذا الملف.