بولتون: ترامب بنظر روسيا والصين "أحمق مثير للضحك"

علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تصريحات ترامب بشأن "إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة"، واصفا كلامه بـ"اللاعقلاني"، وبأن قادة دول كروسيا والصين ينظرون لترامب على أنه "أحمق مثير للضحك".

وقال بولتون، في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: "هذه الإجابات تظهر لماذا دونالد ترامب لا يصلح لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد شخص عقلاني يؤمن أن بإمكانه إقناع الأوكرانيين والروس بحل خلال 24 ساعة".