تحذيرات بوريل تثير تساؤلات..هل تتوقف عدوى الانقلابات في أفريقيا؟

أثار تحذير مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من تواصل الانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي، تكهنات بسيناريو حدوث انقلابات جديدة في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تكاد تصبح فيها المؤسسة العسكرية المتحكم الفعلي في القرار السياسي.

وقال بوريل، خلال مؤتمر مع السفراء في بروكسل الإثنين "عاجلًا أم آجلًا سوف نعاني من عواقب ما يحدث في منطقة الساحل، وعلى ضوء تزايد الحكومات العسكرية، الذي يعني مزيدًا من عدم الاستقرار ومن تدفقات الهجرة نحو أوروبا”.