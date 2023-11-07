هل ينجح اتفاق الحكومة والمعارضة في تأمين استكمال "المسار الانتقالي" في تشاد؟

سلّط تقرير إخباري فرنسي الضوء على الصعوبات التي تواجه السلطات في تشاد والأطراف الأفريقية التي تلعب دور الوساطة، من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في البلد الغارق في الصراعات، والذي يحتاج مزيدا من المفاوضات والوساطات والصفقات لتحقيق المصالحة.

وقال التقرير الذي نشره موقع "إذاعة فرنسا الدولية"، إنّ عودة أحد رموز المعارضة سوسيس ماسرا إلى البلد يوم الجمعة الماضي، ليست سوى خطوة أولى تحتاج مواصلة الجهد من أجل عملية مصالحة أكثر شمولية، وفق تعبيره.

وأوضح التقرير الفرنسي أنّ الحاجة إلى مزيد من التحركات لاستكمال المرحلة الانتقالية مردها ضغط الوقت، إذ إن الاستفتاء الدستوري يلوح في الأفق في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، والانتخابات مقررة في العام المقبل لإتمام المرحلة الانتقالية، لكن الفاعلين السياسيين وأصحاب المصالح، كما سماهم التقرير، ليسوا راضين حتى الآن عن التقدم المحرز، ما قد يدفعهم إلى عقد صفقات مع السلطات.