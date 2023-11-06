قانون العفو العام يثير غضبا واسعا في تشاد

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها وثقت 128 حالة وفاة، فيما نشرت الرابطة التشادية لحقوق الإنسان تقريرا ذكرت فيه تسجيل "ما لا يقل عن 218 حالة وفاة". بينما تتحدث الحكومة عن 73 ضحية، بينهم أفراد من الشرطة.

وتعتزم الرابطة تقديم تقرير إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما يقول رئيسها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من عودة زعيم المعارضة التشادية سوسيس ماسرا إلى بلاده، بناء على وساطة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الذي عينته المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لحل الأزمة التشادية.

وعاد ماسرا لبلاده يوم الجمعة، مقابل اتفاق على تنفيذ قانون العفو وهو التزام تعهدت به حكومة نجامينا كجزء من الاتفاق الموقع في كينشاسا، يوم الثلاثاء الماضي، والذي سمح بعودة هذا المعارض.

وكان المجلس العسكري في تشاد قد أصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة في يوليو/ تموز الماضي، متهمًا إياه بالتحريض على الكراهية والتمرد في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، كما تم اعتقال نحو 200 من أنصار المعارضة بسبب استعدادهم لاستقبال ماسرا.