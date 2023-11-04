تحوّل لافت في موقف رئيس نيجيريا من أزمة النيجر

قال رئيس نيجيريا ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بولا تينوبو، إنه يتابع الوضع في جمهورية النيجر عن كثب، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها لإيجاد حل سياسي لتجاوز الأزمة التي تهز البلاد.

وفيما يعكس تغيرا في النهج المتبع لحل أزمة النيجر، قال تينوبو إنه "يعمل على استراتيجيات لتجنب إراقة الدماء في النيجر"، وفق ما ذكر موقع "اكتي كاميرون" اليوم السبت.

وحذر في ذات السياق، من الخطر الذي يحدق برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم وعائلته في حال لم يتوخ الحذر.

وبعد أن خفف موقفه من التدخل العسكري، أوضح تينوبو: "نحن ندرك رغبات شعبنا، إنهم لا يريدون الحرب، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة".