هل ينجح الاتحاد الأفريقي في فرض مبادرته لحل أزمة النيجر؟

وقال المحلل السياسي النيجري عبد الله نوحو لـ "إرم نيوز"، إن "من الصعوبة بمكان أن ينجح الاتحاد الأفريقي في فرض خريطة الطريق التي يطرحها، إذ عودنا المجلس العسكري في نيامي على التعنت وتحدي أي مبادرات أجنبية".

وأضاف نوحو أن "إيكواس وما تحمله تهديداتها من خطورة إلا أنها لم تنجح في فرض رؤيتها للحل في النيجر؛ لأن الانقلابيين يراهنون على دعم مالي وبوركينا فاسو وقوى أخرى مثل روسيا وإيران في مواجهة أي ضغوط خارجية، لذلك فالاتحاد الأفريقي الذي ليس لديه أدوات عسكرية أو اقتصادية يمكن أن يلوّح بها لردع الانقلابيين لا يمكن أن تنجح مبادرته".

من جانبه، قال المحلل المتخصص في الشأن الدولي غازي معلى لـ"إرم نيوز"، إن "مبادرة الاتحاد الأفريقي هي مبادرة من جملة مبادرات طرحتها مجموعات إقليمية وعربية وأفريقية لحل هذه الأزمة الدستورية، أعتقد أن فشل المبادرات السابقة يجعل من الصعب أن تجد هذه المبادرة طريقًا للنجاح".

وأضاف معلى "لن ترى هذه المبادرة النور في المستقبل؛ لأن السلطة الحاكمة في النيجر متمسّكة بالسلطة، ولا تريد أي حلول خارجية، وترى أن الدعم الموجود من مالي وبوركينا فاسو كافٍ لتبني حلف جديد لهذه الدول التي تتخذ مواقف سياسية جديدة بعيدا عن الاتجاه السابق قبل هذا الانقلاب، هذه المبادرات لن تكون لها آليات واضحة للتنفيذ ووسائل يمكن أن تقنع الأطراف الفاعلة للوصول إلى حل سياسي جديد".