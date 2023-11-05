هل أخرجت "كرة النار" في الساحل الأفريقي الأوضاع عن السيطرة؟

تزامن تسارع وتيرة التوترات في دول الساحل الأفريقي من انقلابات وطرد للقوات الفرنسية وانسحاب الهيئات الأممية، مع انزلاق الوضع الأمني وتشكل ما يشبه "كرة النار" في هذه المنطقة الهشة.

وأخذت عملية مكافحة المتشددين في التغير مع سحب الجيش الفرنسي عملية "برخان" من مالي في العام 2022، وخروج عملية "سيبر" الفرنسية من بوركينا فاسو في عام 2023.

والآن يجري انسحاب تدريجي من النيجر ويستمر إلى غاية نهاية العام الجاري.

وفي مدينة كيدال شمالي مالي الواقعة تحت سيطرة المتمردين، استأنفت هذه الجماعات، التي أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة في العام 2015، أعمالها العدائية، وهي تعارض تسليم قوة حفظ السلام في مالي معسكراتها إلى السلطات الانتقالية.

وزيادة على ذلك فإن الاتهامات تطال الجيش المالي والجماعات المتشددة المسلحة بارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين، في وسط مالي وشمالها.