محللون لـ"إرم نيوز": إيران تحاول التمدد في الساحل الأفريقي

وقال المحلل السياسي النيجري دغيبو إيسوفو لـ"إرم نيوز"، إن "إيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع النيجر وتوسيع شراكاتها مع منطقة الساحل الأفريقي بالتزامن مع تراجع القوى الغربية هنا".

وأضاف إيسوفو، أن "هذه سياسة ليست مرتبطة بالتغيرات الإستراتيجية الراهنة، فإيران تاريخيًّا حاولت تمتين روابطها مع النيجر باعتبارها بلدًا إستراتيجيًّا، وفي سبيل ذلك قامت ببضع تحركات من بينها افتتاح كليات إسلامية وغيرها".

أما المحلل السياسي الموريتاني المتخصص في الشأن الأفريقي سلطان البان، فيرى "أن المتتبع للسياسة الإيرانية يدرك دون عناء اهتمام إيران بأفريقيا والساحل، وهو اهتمام يتزايد بتراجع نفوذ أوروبا وفرنسا في الساحل الأفريقي".

وأضاف: "أينما يوجد تقلص للنفوذ الفرنسي يكون هناك سعي للتمدد الإيراني ويمكن أن نرى ذلك بكل وضوح من خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني في أغسطس / آب 2022 إلى مالي عندما كانت البلاد تشهد عزلة وعقوبات مفروضة عليها".