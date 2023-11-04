بعد رحيل القوات الأممية.. هل تصبح مالي ساحة حرب بين الطوارق وفاغنر؟

وكانت البعثة الأممية مكونة من أشخاص يتراوح تعدادهم بين 12 ألفًا إلى 15 ألف رجل وفقًا للباحث في مركز الأبحاث الدولية لويس مارتينيز، مضيفًا: "لقد حلت المهمة الأممية محل دولة مالية كانت غائبة بشدة في هذه المنطقة وقدمت كل اللوجستيات الأمنية اللازمة لهؤلاء السكان في شمال مالي".

وأثار نشر هذه المهمة جدلاً خلال فترة الاشتباكات، وعلى سبيل المثال، تعرضت البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لانتقادات لعدم تفويضها بالتدخل أو حماية السكان المحتاجين بالقوة، وفقًا للتقرير.

وتعتبر كيدال معقل تمرد الطوارق، ونقطة انطلاقهم في مشروع تشكيل دولة أزواد، كما أنها مدينة مهمة للجيش المالي منذ تعرضه لعدة هزائم عسكرية هناك عامي 2012 و2014.

وبحسب تحليل التقرير الفرنسي فقد "أعطى رحيل قوات مينوسما من مالي الأمل للجيش المالي في أن يتمكن من إعادة ترسيخ وجوده في القواعد القديمة، ومع ذلك، فإن المنطقة تخضع اليوم لسيطرة تنسيقية الطوارق التي خرقت اتفاقات السلام في العام 2015".

وينقل التقرير عن الباحث لويس مارتينيز قوله: "هناك مناخ من العداء اليوم، لدينا أرتال من الجيش المالي موجودة على بعد حوالي 100 كيلومتر من كيدال، ولكن لا يمكن الجزم هل أنه سيكون بمقدورها طرد الطوارق من هذه المدينة أم لا، وما نعرفه هو أن هذه الأرتال تم تعزيزها بدعم من الروس ومجموعة فاغنر".

وأشار مارتينيز إلى أنّه "من المهم جدًا في رؤية الجيش المالي استعادة كيدال، حتى يستعيد الجيش دوره ومكانته ولا يبقى في الخلف، وستكون أبواب كيدال ومشاهدة الطوارق وهم يحتلونها سببًا كافيًا لتبرير تدخل الجيش، لكن نعتقد أنّ الجيش سينتظر حتى مغادرة البعثة المتكاملة الأراضي المالية بشكل نهائي وكامل حتى يمكنه القيام بذلك".